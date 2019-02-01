СМИ: Буффон выйдет в старте "ПСЖ" в матче ЛЧ с "МЮ"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон сыграет с первых минут за парижскую команду в первом матче против "Манчестер Юнайтед"​ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает L’Equipe.

По информации СМИ, главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель принял решение использовать вратаря Альфонса Ареола в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона", а Буффон сыграет в 24-м туре против "Бордо" и в первом матче ЛЧ с "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 41-летний итальянский голкипер сыграл в 15 матчах за "ПСЖ" и пропустил 9 голов.