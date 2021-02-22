СМИ: Бензема пропустит матч с «Аталантой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает AS 22 февраля.

По данным источника, у 33-летнего француза мышечная травма, из-за которой форвард отсутствовал на тренировке мадридцев в понедельник, 22 февраля.

Бензема в текущем сезоне провел 28 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 17 мячей при пяти голевых передачах.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится в среду, 24 февраля. Начало — в 23.00 (мск).