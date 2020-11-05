«Сложно блокировать Месси». Луческу объяснил поражение от «Барселоны»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о причинах поражения в матче Лиге чемпионов против «Барселоны» (1:2).

«Хорошо сыграли, но начали матч не очень, — цитирует Луческу «Динамомания». — Позволили сопернику приблизиться к штрафной. Сложно блокировать Месси. Как мне сказали помощники, пенальти был не совсем справедливым.

Потом мы стали играть намного лучше, много раз выходили один на один, но отсутствие опыта сыграло важную роль. Заслужили как минимум ничью, но учитывая все факторы, я доволен ребятами. Нещерет сделал фантастические сэйвы. Это дало уверенность команды. Для него это был очень хороший дебют».

В составе победителей отличились Лионель Месси и Жерар Пике. У «Динамо» забил Виктор Цыганков.