«Штутгарт» на выезде обыграл «Слован»

«Слован» на своем поле проиграл «Штутгарту» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:3. Игра прошла на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе.

Форвард гостей Джейми Левелинг оформил дубль в первом тайме. В конце игры Иджесси Метсоко забил гол хозяев и сократил отставание, но спустя две минуты Фабиан Ридер вернул немецкой команде преимущество в два мяча.

«Штутгарт» набрал 10 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице. «Слован» располагается на 35-й строчке и лишился шансов на выход в плей-офф.