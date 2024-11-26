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«Слован» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Слован» и «Милан» сыграют в общем этапе Лиги чемпионов 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Слован» и «Милан» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе (Словакия), начало — в 20.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Слован» — «Милан» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 20:45. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
Милан

«Слован» в 4-м туре проиграл загребскому «Динамо» (1:4), а «Милан» победил «Реал» (3:1). Небесно-голубые в таблице общего этапа с 0 очков расположились на последнем, 36-м месте, у красно-черных — 6 очков и 20-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Слован
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