«Слован» и «Манчестер Сити» сыграют в Лиге чемпионов

«Слован» примет «Манчестер Сити» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия), начало — в 22.00 по московскому времени.

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«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Слован» — «Манчестер Сити» можно в нашем матч-центре.

«Слован» в первом туре проиграл «Селтику» (1:5), а «Ман Сити» сыграли вничью с «Интером» (0:0).