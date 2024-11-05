«Слован» встретится с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Братиславский «Слован» и загребское «Динамо» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Слован» Братислава — «Динамо» Загреб можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Слован» не набрал ни одного очка в трех турах общего этапа Лиги чемпионов: команда из Словакии уступила «Селтику», «Манчестер Сити» и «Жироне». «Динамо» набрало 4 очка: команда из Хорватии уступила «Баварии», сыграла вничью с «Монако» и победила «Зальцбург».