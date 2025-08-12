«Слован» из Словакии и «Кайрат» из Казахстана встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 12 августа. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе, стартовый свисток прозвучит в 21.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Слован» — «Кайрат» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

12 августа, 21:15. Tehelne Pole (Братислава)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. В Казахстане игру также покажет телеканал «Qazsport».

Первый матч завершился победой «Кайрата» со счетом 1:0. На предыдущей стадии отбора «Кайрат» обыграл финский «КуПС», а «Слован» — боснийский «Зриньски».