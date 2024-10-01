«Манчестер Сити» забил четыре безответных гола «Словану»

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Слован» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0. Игра проходила на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе.

Голы «горожан» в этой встрече забили Илкай Гюндоган, Эрлин Холанн, Джеймс Макати и Фил Фоден, который также отметился результативной передачей.

«Ман Сити» набрал 4 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Слован» не заработал ни одного балла за два матча и располагается на предпоследней, 35-й позиции.

В следующем матче Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы 23 октября сыграет против «Спарты». Клуб из Братиславы днем ранее встретится с «Жироной».