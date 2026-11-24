«Слован» — «Бетис»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Слован» и «Бетис» встретятся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 24 ноября. Матч пройдет в Братиславе (Словакия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

24 ноября, 23:00. Тегельне поле (Братислава)

Следить за ключевыми событиями игры «Слован» — «Бетис» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра необходима подписка.

В 4-м туре «Слован» на выезде проиграл австрийскому ЛАСК (0:4), а «Бетис» уступил дортмундской «Боруссии» (1:2).

«Слован» потерпел четыре поражения подряд и без набранных очков занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бетис» набрал 9 очков и располагается на 11-й строчке.