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Слот — об отсутствии Кьезы в заявке «Ливерпуля» на ЛЧ: «Он был недоволен этим решением, но понял аргументы»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал то, что нападающий Федерико Кьеза не включен в список команды для участия в Лиге чемпионов.

«Мне было тяжело, ему тоже. Конечно, он был недоволен этим решением, но он понял аргументы. Он дал ответ, который вы хотите услышать от игрока. Он поможет команде в матчах Кубка Англии и АПЛ», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

По правилам УЕФА клубам разрешено регистрировать для участия в Лиге чемпионов до 25 игроков, но восемь из них должны быть воспитанниками местных клубов. Из-за этого ограничения «Ливерпуль» смог заявить только 17 иностранцев, поэтому Кьеза не был внесен в заявку.

«Ливерпуль» начнет общий этап Лиги чемпионов матчем против «Атлетико» на стадионе «Энфилд» 17 сентября. Затем красные сыграют против «Реала», ПСВ, «Интера», «Марселя» и «Карабаха».

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Федерико Кьеза
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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