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Слот — о матче с «Жироной»: «Поскольку я голландец, мне очень нравится Дейли Блинд и то, как он играет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Жироны».

«Я думаю, их модель игры выделяется. У них очень хорошее представление о футболе, они всегда хотят вывести мяч из обороны. Они обладают большим количеством хороших игроков, но, поскольку я голландец, мне очень нравится Дейли Блинд и то, как он играет. Он так комфортно чувствует себя с мячом, играет через линии. Я не думаю, что «Ливерпуль» сильно изменился в игре в обороне. Игроки показывают очень хорошую игру, в результате мы выиграли много игр и сохранили ворота сухими», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Матч «Жирона» — «Ливерпуль» пройдет в Испании 10 декабря и начнется в 20:45 мск.

Дэйли Блинд
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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