Слишкович считает «ПСЖ» фаворитом в финале ЛЧ с «Арсеналом»: «Энрике знает, как побеждать в этом турнире»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

— Год назад парижане уже выигрывали Лигу чемпионов. Луис Энрике знает, как побеждать в этом турнире. Французы заслуженно попали в финал. Думаю, у них больше шансов, чем у «Арсенала», — сказал Слишкович «СЭ».

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

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