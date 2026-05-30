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30 мая, 14:47

Слишкович считает «ПСЖ» фаворитом в финале ЛЧ с «Арсеналом»: «Энрике знает, как побеждать в этом турнире»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

— Год назад парижане уже выигрывали Лигу чемпионов. Луис Энрике знает, как побеждать в этом турнире. Французы заслуженно попали в финал. Думаю, у них больше шансов, чем у «Арсенала», — сказал Слишкович «СЭ».

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. 30&nbsp;мая 2026 года.«ПСЖ» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Владимир Слишкович
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