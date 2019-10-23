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«Славия» — «Барселона»: Месси, Гризманн и Суарес выйдут с первых минут у гостей

20:45
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Стали известны стартовые составы «Славии» и «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Праге (Чехия).

В стартовом составе каталонцев выйдут нападающие Лионель Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн.

Стартовый состав «Славии»: Коларж — Говорка, Боржил, Цоуфал, Зелены, Кудела — Станчу, Соучек, Масопуст, Шевчик — Олайинка.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, Артур, де Йонг — Гризманн, Суарес, Месси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Славия» — «Барселона».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

Славия Пр — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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