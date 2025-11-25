«Славия» и «Атлетик» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За основными событиями и результатом игры «Славия» — «Атлетик» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку лучших моментов вечерних матчей в формате мультикаста (в одном окне).

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Славия» набрала 2 очка, а «Атлетик» — 3.