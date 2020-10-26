Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перед матчем группы Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) заявил, что команда отдаст все силы в предстоящей игре.

— Мы знаем, что будет непростая игра. Два дня разбирали соперника. Понимаем, чего ждать. Нужно наслаждаться этим моментом. Выходим для того, чтобы побеждать. Игра все покажет

Слабые стороны «Баварии»? Они есть у любой команды. Будет непросто, но игра покажет. Отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата. (Наталья Юрина)