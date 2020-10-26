«Слабые стороны «Баварии»? Они есть у любой команды». Антон Миранчук — о предстоящем матче в Лиге чемпионов
14:10
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перед матчем группы Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) заявил, что команда отдаст все силы в предстоящей игре.
— Мы знаем, что будет непростая игра. Два дня разбирали соперника. Понимаем, чего ждать. Нужно наслаждаться этим моментом. Выходим для того, чтобы побеждать. Игра все покажет
Слабые стороны «Баварии»? Они есть у любой команды. Будет непросто, но игра покажет. Отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата. (Наталья Юрина)
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