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«Слабые стороны «Баварии»? Они есть у любой команды». Антон Миранчук — о предстоящем матче в Лиге чемпионов

14:10
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перед матчем группы Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) заявил, что команда отдаст все силы в предстоящей игре.

— Мы знаем, что будет непростая игра. Два дня разбирали соперника. Понимаем, чего ждать. Нужно наслаждаться этим моментом. Выходим для того, чтобы побеждать. Игра все покажет

Слабые стороны «Баварии»? Они есть у любой команды. Будет непросто, но игра покажет. Отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата. (Наталья Юрина)

Локомотив — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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