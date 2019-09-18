Sky Sports: «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов-2023
15:16
На следующей неделе УЕФА должен утвердить стадион «Уэмбли» в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2023 года, утверждает Sky Sports.
Также отмечается, что на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Любляне в следующий вторник Санкт-Петербург и Мюнхен будет утверждены в качестве мест проведения финалов Лиги чемпионов в 2021 и 2022 годах соответственно.
UEFA is set to confirm Wembley as the host venue for the 2023 Champions League final next week, Sky Sports News understands— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2019
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