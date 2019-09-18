Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Sky Sports: «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов-2023

15:16

На следующей неделе УЕФА должен утвердить стадион «Уэмбли» в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2023 года, утверждает Sky Sports.

Также отмечается, что на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Любляне в следующий вторник Санкт-Петербург и Мюнхен будет утверждены в качестве мест проведения финалов Лиги чемпионов в 2021 и 2022 годах соответственно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир