Sky Sports: «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов-2023

На следующей неделе УЕФА должен утвердить стадион «Уэмбли» в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2023 года, утверждает Sky Sports.

Также отмечается, что на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Любляне в следующий вторник Санкт-Петербург и Мюнхен будет утверждены в качестве мест проведения финалов Лиги чемпионов в 2021 и 2022 годах соответственно.