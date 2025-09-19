Футбол
19 сентября, 03:30

Мактоминай: «У «Сити» отличные игроки — нужно принять результат и двигаться дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Скотт Мактоминай.
Фото Reuters

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Сыграли компактно и стойко. Мы понимали, что нужно играть организованно и сделать все возможное, чтобы остановить «Сити», а также самим что-то создавать в атаке. Когда приходится так много бегать, сложно создавать опасные моменты. У «Сити» отличные игроки — нужно принять результат и двигаться дальше», — цитирует официальный сайт УЕФА Мактоминая.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Монако», а «Наполи» проведет матч против «Спортинга».

Эрлин Холанн радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Наполи&raquo;.«Наполи» вдесятером не выдержал натиска «Сити». У Холанна — 50-й гол в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Скотт Мактоминай
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
