Стала известная бригада арбитров, которая будет судить ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Главным арбитром встречи назначен словенец Дамир Скомина, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый судья — Раде Обренович. Видеопомощник рефери — итальянец Массимилиано Иррати.

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» пройдет 27 августа в Краснодаре. В первой встрече греки разгромили соперника со счетом 4:0.