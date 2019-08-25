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Скомина рассудит ответный матч «Краснодар» — «Олимпиакос»

12:51
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Стала известная бригада арбитров, которая будет судить ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Главным арбитром встречи назначен словенец Дамир Скомина, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый судья — Раде Обренович. Видеопомощник рефери — итальянец Массимилиано Иррати.

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» пройдет 27 августа в Краснодаре. В первой встрече греки разгромили соперника со счетом 4:0.

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