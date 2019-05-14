Скомина назначен главным судьей финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом"

Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром финального матча Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Матч пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" 1-го июня, начало - 21:00.

Ассистентами рефери будут его ссоотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за ВАР будет голландец Данни Маккели, помогать ему будут Пол ван Букел, и немецкие арбитры Феликс Цвайер и Марк Борш.

В этом сезоне Скомина работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух матчах Лиги Европы.

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