Сколько "Ливерпуль" заработал за победу в Лиге чемпионов

Стала известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в Лиге чемпионов-2018/19, сообщает Daily Mirror. "Красные" в шестой раз выиграли турнир, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0).

Призовой фонд Лиги чемпионов составляет 1,73 миллиарда фунтов. В групповом турнире команды получают по 13,2 миллиона фунтов, за выход в плей-офф - 8,2 миллиона, еще девять - за попадание в четвертьфинал, 10,3 - за выход в полуфинал, а финалисты получают дополнительно 12,9 миллиона фунтов. Победа же добавит "Ливерпулю" еще 17 миллионов.

С учетом дополнительных бонусов "Ливерпуль" получит за турнир порядка 66 миллионов фунтов, а с учетом прибыли от телеправ сумма вырастет до 97,5 миллиона фунтов (110 миллионов евро).