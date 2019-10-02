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«Сияй, свети, великий клуб!» Перфоманс болельщиков на матче «Зенит» — «Бенфика»

22:05
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Бенфику». Болельщики команды из Санкт-Петербурга подготовили специальный перфоманс.

Они растянули большой баннер на трибуне, на котором написано: «Сияй, свети, великий клуб!»

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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