«Сияй, свети, великий клуб!» Перфоманс болельщиков на матче «Зенит» — «Бенфика»
22:05
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Бенфику». Болельщики команды из Санкт-Петербурга подготовили специальный перфоманс.
Они растянули большой баннер на трибуне, на котором написано: «Сияй, свети, великий клуб!»
Сияй, свети, великий клуб! ? #ЗенитБенфика pic.twitter.com/24CUL6guAY— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 2, 2019
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...