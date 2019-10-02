В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Бенфику». Болельщики команды из Санкт-Петербурга подготовили специальный перфоманс.

Они растянули большой баннер на трибуне, на котором написано: «Сияй, свети, великий клуб!»

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр