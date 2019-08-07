19:48 | Футбол — Лига чемпионов

Синицын назвал оптимальный результат для "Краснодара" в матче с "Порту"

0
Обсудить

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын перед началом первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Порту" рассказал о готовности российской команды.

– Не попал в заявку, потому что есть небольшое повреждение, которое получил на тренировке. Надеюсь, что скоро вернусь в строй. Я думаю, что ощущение, осознание, что это матч Лиги чемпионов случится только после финального свистка. Ожидания самые большие. "Порту"? Думаю, что эта команда всегда в топе европейских чемпионатов и еврокубков. Главное – не проиграть ментально. С такими потерями по окончании сезона, с новым игроками, улучшается взаимопонимание, нарабатываются связи. Если бы играли в сентябре, то шансы были бы 50 на 50. 0:0 или минимальная победа – оптимальный результат, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Андрей Синицын.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Порту".

Краснодар - Порту

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей

Опрос

Пройдет ли "Краснодар" в группу Лиги чемпионов-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
Материалы других СМИ