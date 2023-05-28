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Сегодня, 08:21

Индзаги — о финале ЛЧ: «Манчестер Сити» — фавориты, но мы сделаем все в этот вечер»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Выйдет ли Лукаку в старте в матче с «Манчестер Сити»? Посмотрим, впереди еще две недели. Мы сделаем свой выбор, но он всегда действует на благо команды. В последние недели все нападающие менялись, потому что играть необходимо было каждые три дня. Мы все знаем, что «Манчестер Сити» — сильнейшая команда в мире, они фавориты, но мы сделали все возможное, чтобы попасть сюда, и сделаем все в тот вечер. У них 23-24 отличных игрока, так что нельзя просто выбрать одного или двух, чтобы следить за ними», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле, начало встречи — 22.00 мск.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Симоне Индзаги
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