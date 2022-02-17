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Сегодня, 02:27

Симоне Индзаги о матче с «Ливерпулем»: «Интер» провел лучший матч в сезоне»

Евгений Петров
Корреспондент
Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно найти слова после такого поражения, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Я горжусь тем, что ребята сделали сегодня. Мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда явно заслуживали забитого мяча.

Сегодня была замечательная атмосфера на «Сан-Сиро». Болельщики поддерживали нас от начала и до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все мы надеялись.

Но я считаю, что сегодня мы провели лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была у нас в соперниках».

Голы в этом матче забивали Роберту Фирмину и Мохамед Салах. Ответный матч состоится 8 марта.

Напомним, с нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033898--inter-vs-liverpool/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Симоне Индзаги
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