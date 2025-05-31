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31 мая 2025, 03:59

Индзаги: «У меня все еще есть некоторые сомнения по составу на финал ЛЧ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что еще не определился со стартовым составом.

«Гордимся, что мы — «Интер». Я мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов. В бытность игроком не получилось, но как тренер я в финале во второй раз за три сезона. Все благодаря этим парням. Игроки настроены на победу, но не одержимы — этого нам не нужно. У меня все еще есть некоторые сомнения по составу», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» состоится в субботу, 31 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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