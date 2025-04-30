Футбол
30 апреля, 07:11

Индзаги: «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов, поэтому я бы не сказал, что у нас сейчас трудный период»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Интер» в полуфинале Лиги чемпионов, поэтому я бы не сказал, что у нас сейчас трудный период. Мы все с нетерпением ждем матча, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира и одной из самых атакующих команд. Будут отрезки, когда нам придется терпеть. Технически мы должны сыграть безупречно.

«Барселона» — это команда, которая хорошо строилась с течением времени. У нее есть все, чтобы играть на самом высоком уровне. Ханси Флик отлично руководит процессом, как он делал это в «Баварии» и сборной Германии. Надо поздравить их и с той великолепной работой, которую они проделывают с молодежью. В их академии растут великие таланты. Ламин Ямаль — уникальный футболист. Он отлично играет индивидуально и очень полезен для команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» состоится в среду, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
