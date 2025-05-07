Индзаги: «Интер» старался показать весь свой класс»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Барселоной» (4:3 д. в.) поздравил своих игроков с выходом в финал Лиги чемпионов. Итальянская команда ушла от поражения на 3-й добавленной минуте и забила гол в дополнительное время.

«Прежде всего хочу отдать должное «Барселоне», это очень сильная команда, но «Интер» — просто супер. Аплодисменты парням, которые провели два мощнейших матча. Счастлив быть их тренером. Они отдали все силы. У нас имелись кое-какие проблемы, но мы проявили огромную волю. Мы старались показать весь свой класс. У нас был план на ответную игру, но без умения жертвовать собой и приходить на выручку другим ничего не добьешься. Браво, парни! Они заслужили выход в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0). Финал пройдет 31 мая в Мюнхене.