Индзаги: «В Лиге чемпионов все матчи трудные»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Янг Бойз» в 3-м туре основной стадии Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов все матчи трудные. Итальянским клубам всегда было нелегко в этом турнире. Мы не реализовали несколько моментов в первом тайме, но команда верила до конца, и мы победили», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» с 7 очками поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Янг Бойз» (0) идет на 35-м месте.