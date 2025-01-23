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Сегодня, 07:16

Индзаги: «Впереди последний шаг. Все в руках «Интера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Спартой» (1:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Поздравляю ребят — мы хорошо сыграли против физически крепкой команды. Мы хорошо защищались после «стандартов» и не теряли концентрацию. Во втором тайме могли убить интригу, у нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Впереди последний шаг. Все в наших руках», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Милан» набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спарта» располагается на 29-й строчке — 4 очка.

&laquo;Реал&raquo; разгромил &laquo;Зальцбург&raquo; (5:1) в&nbsp;7-м туре Лиги чемпионов 22&nbsp;января. Родриго, Винисиус и&nbsp;Килиан Мбаппе. Голевое пиршество «Реала», «Арсенал» в топ-8, «Бавария» разбита в Роттердаме
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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