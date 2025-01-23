Индзаги: «Впереди последний шаг. Все в руках «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Спартой» (1:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Поздравляю ребят — мы хорошо сыграли против физически крепкой команды. Мы хорошо защищались после «стандартов» и не теряли концентрацию. Во втором тайме могли убить интригу, у нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Впереди последний шаг. Все в наших руках», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Милан» набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спарта» располагается на 29-й строчке — 4 очка.