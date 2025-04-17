Индзаги: «Бавария» весь матч играла очень интенсивно, но «Интер» отвечал ударом на удар»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланская команда по сумме двух игр вышла в полуфинал.

«Прекрасный вечер. Мы прошли очень сильную команду на глазах у своих болельщиков. Мы провели два великолепных матча, выложились по полной. Ребята были на высоте. Мы должны разделить эту победу со всеми, кому небезразличен «Интер». Давайте двигаться вперед! Это сезон дарит нам много положительных эмоций. «Бавария» весь матч играла очень интенсивно, но мы отвечали ударом на удар.

Мы надолго запомним этот вечер. Это награда за всю проделанную нами тяжелую работу. Мы сражались с великой командой, но мне повезло, что за меня играют великие люди. Ребятам многим приходится жертвовать. Я поздравляю их с тем, что они сделали на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной»: 29 апреля в Испании, а 6 мая в Италии.