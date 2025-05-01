Индзаги: «Могли победить «Барселону»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги назвал фантастическим матч против «Барселоны» (3:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы увидели фантастический матч и знали, насколько полуфиналы сложны. Могли сегодня даже победить. Мне очень понравилось то, какое влияние на игру оказали наши замены. Болельщики «Интера» знают, что в этот трудный момент мы выложились по полной. Осознаем то, что вторник будет финалом.

Были сегодня превосходные моменты, но были и отрезки, которые нам пришлось перетерпеть. В лице «Барселоны» нам противостояла великолепная команда. Но теперь и она знает, что на следующей неделе ей предстоит играть с великолепной командой в лице «Интера». И к тому же — в Милане», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответный матч команды проведут в Милане во вторник, 6 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.