Индзаги: «Осознавали, что для отличной игры против «Сити» потребуются максимальные усилия»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 1-м туре основного турнира Лиги чемпионов.

«В раздевалке я сказал: «Молодцы, ребята». Они показали игру высшего уровня. Я просил их играть именно так, как они в итоге и играли. Все мы знаем, на что способен «Манчестер Сити», и мы осознавали, что для отличной игры потребуются максимальные усилия. И у нас получилось. Больше я расстроен тем, что не забил Мхитарян. Я был в отчаянии: думал, он забьет!» — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября сыграет на выезде со «Слованом», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».