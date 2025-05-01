Индзаги: «Ямаль — это талант, появляющийся раз в 50 лет»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после ничьей с «Барселоной» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил игру нападающего каталонцев Ламина Ямаля.

«Ламин — это талант, появляющийся раз в 50 лет, и он впечатлил меня, едва я увидел его так близко. Я в настоящем восторге от того, что сделали мои парни. Против него они вдвое-втрое усерднее отрабатывали», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» и «Барселона» проведут 6 мая. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

В этом сезоне 17-летний Ямаль забил 15 голов и сделал 24 голевые передачи в 49 матчах во всех турнирах.