Индзаги: «На последних минутах Ачерби сам решил пойти в атаку, но я не стал его останавливать»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Барселоной» (4:3 д.в.) рассказал, как защитник Франческо Ачерби забил гол на 3-й добавленной минуте.

«На последних минутах Ачерби сам решил пойти в атаку, но я не стал его останавливать. Ведь нам было нечего терять. Он творит чудеса в обороне, а сегодня забил и важнейший гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов против победителя пары «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).