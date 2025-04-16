Индзаги — перед ответным матчем «Интера» с «Баварией»: «Мы должны забыть о результате прошлой недели»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это будет очень сложный матч для нас; мы должны забыть о результате прошлой недели, но не о выступлении. Это сильнейший соперник. Мы должны отлично сыграть в плане темпа, агрессии и настроя.

Нужно постараться сыграть так же, как в Мюнхене, максимально удерживая мяч. Во втором матче будет еще сложнее, потому что они качественно прессингуют соперников», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Интер» на своем поле примет «Баварию» в среду, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Миланцы на выезде обыграли мюнхенцев в первом матче — 2:1. Победитель этой пары сыграет с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.