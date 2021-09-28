Симоне Индзаги: «Де Дзерби хорошо натренировал «Шахтер»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:0).

«Сегодня был немного странный матч, ведь не было забитых голов, хотя и было создано много моментов, особенно нашей командой, — цитирует специалиста Хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» сыграла на очень высоком уровне. Вижу, что она хорошо натренирована итальянским тренером Роберто Де Дзерби.

Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная. Но очень важны следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет что-то прогнозировать".

Обе команды набрали по одному очку. «Интер» занимает третье место в группе , а «Шахтер» — четвертое.