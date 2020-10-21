Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле, заразившийся коронавирусом, рассказал о впечатлениях от победы своей команды над «Зенитом» (2:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Я уже давно не видел игр моей команды по телевизору, — приводит hln.be слова Миньоле. — Наверное, с того момента, как у меня родился ребенок, тогда я выступал за «Ливерпуль», у нас был матч с «Манчестер Юнайтед». Смотреть игру «Брюгге» с «Зенитом» по телевизору было не очень весело. 90 минут подряд на нервах — это, наверное, первый симптом коронавируса, который я испытал. Перед матчем у меня было хорошее предчувствие, я верил в нашу победу, но по ходу матча был весь на нервах. При этом команда полностью контролировала игру. Счет 0:0 после первого тайма уже был хорошим результатом.

Когда мы вышли вперед, я надеялся, что парни смогут удержать преимущество, но ответный гол все быстро изменил. Оставшиеся 20 минут я просто грыз ногти, переживал, но команда выдержала. Спасибо нашему вратарю и организованности состава. Когда команда побеждает в добавленное время, забив отличный гол, можно говорить о более чем успешном начале кампании в Лиге чемпионов. Теперь впереди «Лацио».