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Миньоле: «Если бы в нужный момент забили, победа была бы за «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в 1-м туре основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели матч. До 75-й минуты мы все держали под контролем. У нас были возможности забить. Если бы в нужный момент забили, победа была бы за нами. К сожалению, сопернику помог рикошет. Поражения со счетом 0:3 мы не заслужили, так как очень хорошо провели игру. Мы должны проявить упорство в следующем матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле.

Во втором туре «Брюгге» на выезде сыграет со «Штурмом» 2 октября, а «Боруссия» встретится с «Янг Бойз» 1 октября.

Джейми Байно-Гиттенс (&laquo;Боруссия&raquo;) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Брюгге&raquo;. «Боруссию» разбудили замены, «Селтик» разнес оборону команды Вайсса, у «Зальцбурга» наметился кризис
Источник: Сайт УЕФА
Симон Миньоле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брюгге
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