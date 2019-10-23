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Симон Миньоле: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

02:16
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Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле после поражения от «ПСЖ» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:5) отметил, что команда рассчитывала на другой результат.

— Это не тот результат, на который мы рассчитывали, — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле. — Мы умело конкурировали с соперником на протяжении 60 минут. Много владели мячом, хотя сами и не создавали опасность.

Брюгге — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027065/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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