Симон Миньоле: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»
02:16
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле после поражения от «ПСЖ» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:5) отметил, что команда рассчитывала на другой результат.
— Это не тот результат, на который мы рассчитывали, — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле. — Мы умело конкурировали с соперником на протяжении 60 минут. Много владели мячом, хотя сами и не создавали опасность.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027065/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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