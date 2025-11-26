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26 ноября 2025, 09:10

Симеоне — об «Интере»: «У них есть характер и невероятный состав»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера».

«Интер» играет очень хорошо, у него есть характер и очень четкая схема атаки. У них невероятный состав. Они доминировали на протяжении всего матча с «Миланом» (0:1), у них были голевые моменты, и они могли бы выиграть. Что касается Лиги чемпионов, то их результаты говорят сами за себя», — приводит слова Симеоне Goal.com.

Матч между командами пройдет 26 ноября в Мадриде, начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Атлетико» с 6 очками занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа, «Интер» с 12 очками — на третьей строчке.

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