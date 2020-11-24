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Симеоне спросили, сыграет ли против «Локомотива» основа «Атлетико»

22:05
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» не стал отвечать на вопрос о ротации.

— Можно ли сказать, что матч с «Локо» для вас — передышка? Не время ли для ротации? А то футболисты жалуются на плотный график. Отдохнет ли Жоау Феликс?

— У меня другое мнение. Надо принимать те обстоятельства, которые сложились. Чемпионат Испании, Лига чемпионов — все идет очень плотно. Я еще не решил, кто выйдет в стартовом составе. Приму решение, что будет лучше для завтрашнего матча. Игра важна. (Дмитрий Сомов)

Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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