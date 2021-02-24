Симеоне считает, что матч «Атлетико» и «Челси» был практически равным

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Обе команды проделали большую работу, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 24 февраля. — Моментов было совсем немного, но соперник свой шанс не упустил. В остальном положение было равным. Мы хорошо оборонялись, выдвигались вперед, создавали что-то впереди. Второй тайм получился абсолютно равным. И ни одному из вратарей даже не представился момент, чтобы сделать запоминающийся сэйв.

Если бы в сентябре мне сказали, что мы будем выступать в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграем в первом матче с минимальным счетом, то я бы согласился на такой вариант. Ответный матч будет очень сложным, но то же можно сказать про любой поединок в Лиге чемпионов. Мы должны пройти этот извилистый путь".

Ответная игра состоится 17 марта.