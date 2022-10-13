Симеоне — о ничьей с «Брюгге»: «Это была одна из наших лучших игр в сезоне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Брюгге» (0:0) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас были опасные моменты, и мы играли с высокой интенсивностью. Я бы сказал, что это была одна из наших лучших игр в сезоне. Игроки «Атлетико» были спокойны, но так и не забили гол. Вратари в футболе для того, чтобы спасать, и я думаю, что мы играли намного лучше, чем в выездной игре против «Брюгге», поэтому остаюсь позитивным», — цитирует Into the Calderon Симеоне.

После четырех туров Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в группе В, набрав 10 очков. «Атлетико» располагается на 2-й строчке с 4 очками. Бельгийский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира.