Симеоне после победы над «Ливерпулем» назвал Облака лучшим вратарем мира

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы его команды над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2) особенно отметил игру голкипера Яна Облака.

— Я очень рад за команду и за наш клуб, — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. — Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. «Ливерпуль» здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться.

Облак очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Феликс... У нас лучший вратарь в мире. В «Барселоне» есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть. У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак — лучший вратарь в мире.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Атлетико».