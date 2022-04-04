Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Все давление на нас, хотя я не уверен, что это подходящее слово. На нас большая ответственность. У «Манчестер Сити» есть выдающиеся футболисты, явно сильнее наших. Но впереди две игры.

Что мне нравится больше всего у команд, играющих хорошо, как «Ман Сити», так это усилия, которые они прикладывают для того, чтобы вернуть мяч и предложить сопернику атакующий футбол. За ними приятно наблюдать, он постоянно развивается, как и отдельные футболисты", — приводит слова Симеоне As.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» начнется в 22.00 по московскому времени.