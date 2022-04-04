Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:31

Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Все давление на нас, хотя я не уверен, что это подходящее слово. На нас большая ответственность. У «Манчестер Сити» есть выдающиеся футболисты, явно сильнее наших. Но впереди две игры.

Что мне нравится больше всего у команд, играющих хорошо, как «Ман Сити», так это усилия, которые они прикладывают для того, чтобы вернуть мяч и предложить сопернику атакующий футбол. За ними приятно наблюдать, он постоянно развивается, как и отдельные футболисты", — приводит слова Симеоне As.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/04/champions/1649089746_855630.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Эмери считает, что у «Вильярреала» есть шансы победить «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов
«Бенфика» — «Ливерпуль»: грустный Салах не помеха победе
Гвардиола высказался о стиле игры «Атлетико»
«Топовый нападающий». Клопп — о форварде «Бенфики» Нуньесе
Лига чемпионов станет тренировкой для «Ливерпуля» и «Ман Сити» перед битвой за титул АПЛ
Гвардиола о матче с «Атлетико»: «Завтра увидите новую тактику, будем играть с 12 футболистами!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмери считает, что у «Вильярреала» есть шансы победить «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости