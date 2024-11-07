Симеоне объяснил, за счет чего «Атлетико» обыграл «ПСЖ»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своих подопечных в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1).

«Нам не хватало пятерых защитников, но и без них команда была сильна. Молина забил гол благодаря фантастическому общему усилию. Мы не отступили от своего плана», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» с 6 очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 4 очками расположился на 25-й строчке.