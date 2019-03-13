Симеоне - о жесте Роналду: "Он, как и я, старался показать характер"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал жест нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). Форвард отпраздновал третий мяч вызывающим жестом, который тренер мадридской команды показывал в первой встрече.

– Роналду – лучший игрок в мире, – приводит Football Italia слова Симеоне. – Он способен выдавать такую игру в больших матчах. Он видел, что я сделал на "Ванда Метрополитано", и так же, как и я, старался показать свой характер.

Напомним, что три гола португальца вывели туринский клуб в четвертьфинал.

Роналду повторил жест Симеоне. Видео

Все о Лиге чемпионов - здесь.