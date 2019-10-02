Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве (2:0) оценил игру португальского форварда Жоау Феликса. 19-летний футболист, приобретенный летом у «Бенфики» за 120 миллионов евро, открыл счет и разогнал вторую голевую атаку.

— Все увидели долгожданный трезубец в атаке «Атлетико», но Жоау Феликс вышел не на привычном месте, а на фланге. Как оцените его игру? — вопрос Симеоне.

— Да, вторым форвардом ему, пожалуй, играть удобнее, непросто действовать на правом фланге — немножко другая специфика. Надо больше подносить снаряды, больше бегать. Но, на мой взгляд, Жоау Феликс хорошо справился со своими обязанностями.

— Томас играет все лучше и лучше. Что скажете о его игре?

— Я доволен тем, как он играет. Во-первых, это воспитанник нашей академии, что ценно само по себе. Такого игрока была бы рада видеть в своем составе любая команда в Европе. С его талантом и работоспособностью он способен на еще большее. (Игорь Рабинер)