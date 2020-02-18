Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что соперник не похож на клубы, которыми все восторгались в прошлом.

— Как вы знаете, мы идем от игры к игре, — цитирует официальный сайт УЕФА Симоне. — Решаем проблемы по мере их возникновения. Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе.

После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали. Не сомневаюсь, что этот «Ливерпуль» войдет в историю как великая команда. Он не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда.

Сейчас нам выпало сражаться с очень сильным оппонентом. Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и «Ливерпулю» в ответном поединке на «Энфилде». Да, болельщики нам помогут, но важно только то, что произойдет на поле. Когда прозвучит стартовый свисток, может случиться абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ваньда Метрополитано»